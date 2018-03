CDA-kopstuk Van der Borg tussen hoop en vrees in Apeldoorn

VIDEOVier jaar lang was hij de fractievoorzitter van het Apeldoornse CDA. Of Jan Dirk van der Borg terugkeert in de Apeldoornse gemeenteraad is echter nog onzeker. Als nummer twee van zijn lijst is Van der Borg overvleugeld door partijgenoten die op voorkeurstemmen de gemeenteraad in gaan.