CDA pleit voor ad hoc politieteam om winkelovervallen in Apeldoorn aan te pakken

Wonen in Apeldoorn­se dorpen bijna niet meer te betalen

6:00 Voor huizenzoekers met een bescheiden budget, is het praktisch onmogelijk om betaalbare koopwoning te vinden in de dorpen rondom Apeldoorn. De prijzen liggen gemiddeld genomen erg hoog het aanbod goedkope koophuizen is zeer beperkt.