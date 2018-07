CDA wil snellere aanpak van verkeer in Loenen

Nu loopt de provinciale weg N786 door het dorp. Daarover gaat onder meer vrachtverkeer van en naar de A50 en de papierindustrie in Eerbeek. Dat leidt wat betreft sommigen tot een te grote verkeersdruk en verkeersonveiligheid in Loenen. De afwikkeling van het verkeer hangt samen met de hele situatie op de Oost-Veluwe tussen Dieren en Beekbergen.

De provincie Gelderland en de betrokken gemeenten praten al jaren over aanpassingen. Onlangs adviseerde een onderzoeksbureau aan de provincie een rondweg bij Laag Soeren aan te leggen. Die zou (vracht)verkeer moeten verleiden zuidelijk, via de A348 het snelwegennet op te gaan. Een rondweg bij Loenen of een aanpassing van de weg langs het Apeldoorns Kanaal zou dan niet meer nodig zijn.