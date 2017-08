Cel en hulp voor Apeldoorner na gijzeling van schoonmoeder

Live Criminoloog voor bezit kinderporno voor de rechter

15:23 Een man uit 't Harde staat vanmiddag voor de rechter in Zutphen. De man, die recent nog in Apeldoorn woonde, werd gepakt voor het bezit van kinderporno. In totaal gaat om 4.387 foto's en filmpjes die hij tussen 2008 en 2016 vergaarde. Naast kinderporno werden ook 400 foto's en filmpjes gevonden van dierenseks.