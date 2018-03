Celstraf geëist tegen Apeldoorner voor seks met jonge meisjes

Het 16-jarige meisje stuurde haar ouders in augustus vorig jaar een sms dat ze wegliep van huis. De verdachte, die ze kende van vrienden, verschafte haar onderdak.

Op vragen van haar familie antwoordde hij dat hij niet wist waar ze was. Op een gegeven moment deed hij of hij mee zocht terwijl hij het meisje ondertussen bij kennissen had ondergebracht.

Toen ze werd gevonden, bleek dat de verdachte tussen april en juli een seksuele relatie had gehad met een 14-jarig meisje. Ook zij was van huis weggelopen en had bij hem onderdak gevonden. Daarvoor, tussen juni 2016 en januari 2017, had hij een seksuele relatie met een 15-jarig meisje gehad.

Misbruik

De verdachte zei bij de politie dat hij in het begin niet had geweten dat de meisjes zo jong waren. Hij handelde met goede bedoelingen, zei hij. Hij wilde de meisjes opvangen. Maar volgens de officier van justitie was hij gewoon uit op seks. ,,Hij heeft misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid en verliefdheid van de meisjes.”

De verdachte werd op zijn zeventiende al eens veroordeeld voor een zedendelict. Hij kreeg een PIJ-maatregel, een soort jeugd-tbs.

Ontwikkelingsstoornis

Volgens gedragsdeskundigen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De verdachte liep in zijn vroegste jeugd een emotionele ontwikkelingsstoornis op en woonde van zijn achtste tot zijn zeventiende in een inrichting. Hij is zelf seksueel misbruikt. Hij zit momenteel in een psychiatrisch penitentiair centrum.

Hij is hooggemiddeld begaafd, maar functioneert sociaal en emotioneel op een lagere leeftijd. Dat maakt in de ogen van zijn raadsvrouw dat het leeftijdsverschil met de meisjes helemaal niet groot was. Omdat er geen sprake was van dwang, vindt ze dat er vrijspraak moet komen voor ontucht. Wat betreft het onttrekken aan het ouderlijk gezag, ziet ze ook geen bewijs. De meisjes konden weg wanneer ze wilden. ,,Hij heeft ze alleen maar onderdak geboden. Hij wilde ze beschermen.”