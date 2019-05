Celstraf geëist tegen vier ‘verdwenen’ Roemenen na koperdiefstal in Apeldoorn

Christen­Unie Apeldoorn: college loopt weg voor klachten bewoners overlast vrachtver­keer

14:15 De ChristenUnie vindt dat het college van B en W de signalen van bewoners over overlast van vrachtverkeer in Noordwest Apeldoorn serieus moet nemen. De partij legt zich dan ook niet zonder slag of stoot neer bij het collegebesluit dat verdergaande maatregelen het vrachtverkeer in te dammen in Noordwest Apeldoorn geen gewenst effect hebben.