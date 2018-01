Celstraf voor bedreigen vrouw met pistool

In het bijzijn van haar kinderen werd een vrouw in Apeldoorn door haar ex-partner met een vuurwapen bedreigd. De man kreeg vrijdag een celstraf van 14 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk opgelegd.

De ruzie in september vorig jaar bij het huis van de vrouw in Apeldoorn liep akelig uit de hand. Volgens de 44-jarige verdachte Ramon J. klopt het dat hij een vuurwapen bij zich had. Die zat in een tas met spullen die zij voor hem had klaargezet. Hij had het wapen ooit gekocht uit bescherming tegen een ex van zijn toenmalige vriendin.

Hotelkamer

Hij ontkende het slachtoffer ermee bedreigd te hebben, maar de rechtbank in Zutphen ging mee in het verhaal van de aangeefster. Niet alleen de aangeefster maar ook haar dochter verklaarde dat J. het wapen op de vrouw richtte. Hij zei dat hij haar kapot ging maken. De dochter besloot tussen beide kemphanen in te gaan staan. De man werd later in een hotelkamer opgepakt. Daar werd niet alleen het wapen maar ook bijna 30.000 euro aangetroffen.

Het OM vermoedt dat J. bezig was met het opzetten van een amfetaminelab. Hij had contact met Chinezen en stortte in totaal 127.000 euro aan contanten op zijn rekening. J. wilde alleen kwijt dat die 29.000 euro uit een hennepkwekerij kwam waarvoor hij eerder veroordeeld is.

Contact- en locatieverbod