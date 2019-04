Celstraf voor brandstichting uit wraak in Apeldoorn

Hij stak echter de auto van de moeder van het slachtoffer in de fik. Apeldoorner Ayoub C. hoorde op 11 september vorig jaar via een kennis dat haar zusje in de prostitutie zou zitten. Ze had schulden en een andere Apeldoorner maakte daar misbruik van. Hij goot een jerrycan mengolie leeg over de motorkap van Renault Megane waarin hij die kennis wel eens had zien rijden. Er klonk een knal, een getuige zag hem wegrijden en noteerde het kenteken. Volgens het Openbaar Ministerie liepen de bewoners van het pand naast de auto levensgevaar door de brand. C. moet het slachtoffer 500 euro vergoeden.