Celstraf voor ‘rare meneer’ die 4-jarig kind misbruikte op straat in Apeldoorn

Woning­markt in Apeldoorn droogt het snelst op aan onderkant

6:00 Starters weten in Apeldoorn nog altijd aan een woning te komen, ondanks het dalend aanbod en de flink gestegen prijzen. In elk geval was dat het eerste deel van dit jaar het geval, concludeert de gemeente Apeldoorn. Duidelijk is echter dat vooral mensen met een laag- of middeninkomen steeds minder keus hebben.