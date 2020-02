Censuurconflict over azc voorbij na mediation; redactie van Apeldoorns wijkblad schrijft weer

Zwembond: Apeldoorn is helemaal niet kansloos voor grote wedstrij­den

6:00 Een groot wedstrijdbad in Apeldoorn zou best in aanmerking kunnen komen voor landelijke zwemwedstrijden. De gemeente Apeldoorn lijkt iets te stellig te hebben geconcludeerd dat zoiets kansloos is. Wel zitten er voorwaarden aan het binnenhalen van zo’n groot evenement.