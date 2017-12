Vondenhoff won in 2011 het Concours Européen des ambassadeurs du Champagne. De Apeldoornse heeft niet alleen veel kennis van deze wijnsoort, maar kan er ook nog eens goed over vertellen, oordeelde de jury. Vondenhoff doceert momenteel onder meer bij Aventus (ROC-opleidingen) en de Academie voor Gastronomie.

Is champagne nog wel lekker, als je er beroepsmatig mee bezig bent?

,,Jazeker. Wel met mate hoor. Maar heel regelmatig gaat er een fles open. Niet dagelijks, maar toch wel meerdere keren per week.''

Meteen maar de belangrijkste vraag: wat is een goede champagne?

,,Dat is helaas het nadeel van ambassadeur zijn: ik kan geen merken noemen. Want dan lijkt het of ik een bepaald merk voortrek en dat mag niet.''

Anders gevraagd: hoeveel geld moet ik meenemen naar de slijterij?



,,Soms kan je beter een cava nemen als je mousserende wijn wil. Je hebt een prima cava voor 7 of 8 euro, terwijl de goedkoopste champagne bij tien euro begint. Dat heeft veel met de beschermde naam te maken. In de Champagne kost een kilo druiven 6 euro. Ben je net over de grens van dat gebied dan is het 50 of 60 cent per kilo. Terwijl de kwaliteit echt niet heel verschillend is.''

Als je toch champagne kiest, is duur dan per definitie beter?

,,Niet altijd. De Hanos had onlangs een fles voor 12,50 euro en die was eigenlijk best goed, zeker voor dat geld.''

Andersom gevraagd: is er ook regelrechte rotzooi te koop?

,,Ik denk dat dat in Nederland wel meevalt. Hoe het smaakt heeft er vooral mee te maken wannéér je iets drinkt.''

Vertel.



,,Als mensen met de jaarwisseling proosten doen ze dat aan het eind van de avond. Als ze oliebollen hebben gehad, soms een compleet diner. En vaak nog andere drank. Dan is het beste er bij iedereen wel af. Champagne drink je als voorgerecht, niet bij een oliebol of na van alles en nog wat.''

Wat is dan het advies?

,,Als je graag 'bubbels' wil of iets bijzonders: tegenwoordig verkopen ze van die grote, feestelijke flessen bier. Hartstikke leuk. En dat past om twaalf uur beter bij een broodje döner.''

Wanneer komt de champagne er wel aan te pas?



,,Bewaar die lekker voor nieuwjaarsdag. Als je wakker bent na een zware nacht. Champagne is heel erg opwekkend. Daarom is het ook prima voor bijvoorbeeld een zondagmiddag.''

Wat moet je vooral niet doen?

,,Champagne is vaak nog iets te koud als de fles wordt gepakt. Dan knalt de kurk harder en dat is leuk, maar hoe kouder het is, hoe minder je proeft. Je drinkt het het best bij maximaal 8 graden. Dus laat het glaasje eventueel even staan.''

En waar moet je nog meer op letten?

,,Door het koolzuur wordt de alcohol sneller in je bloed opgenomen. Je wordt dus sneller dronken dan van andere wijn. Daarom ook is champagne vooral goed als voorgerecht of om te drinken bij een brunch.''

En niet op oudejaarsavond.

,,Nee. Ik zou zeggen: ga lekker aan het bier.''