Chantal (11) werd door man verleid naaktfoto’s te maken: ‘Mijn dochter is als prooi gebruikt’

indebuurt In Sandra's (56) huis is het altijd zomer: 'Als ik thuiskom, voelt het als een feestje'

Sandra Kaufmann (56) woont in Apeldoorn, maar haar grote droom is verhuizen naar Ibiza. “Daar is het kleurrijk en altijd warm en relaxt.” Ze haalde Ibiza en heel veel roze in huis, zodat het daar altijd zomer is. We gingen langs in haar appartement!

30 januari