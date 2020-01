Chaos A1 legt verkeer tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen lam, ook A28 en N35 druk

GroenLinks en PvdD boycotten bezoek aan Apenheul vlak voor besluit over parkeer­plan in Apel­doorn-West

6:33 Een uitnodiging van Apenheul voor een ontbijt met exclusieve rondleiding is in het verkeerde keelgat geschoten bij enkele partijen in de Apeldoornse gemeenteraad. De Partij voor de Dieren en GroenLinks boycotten de sessie, die wordt gehouden kort voordat de raad een besluit moet nemen over een parkeerplan voor Apeldoorn-West. Apenheul lobbyt voor een van de opties.