Chaos A1 legt verkeer tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen urenlang lam, ook A28 en N35 druk

Jenneke Blok van Rijkswaterstaat: ,,Rond 16.00 uur kregen we de melding van glas op de weg.’’ Berichten over een bestelbusje dat glasplaten verloor, kon zij niet bevestigen. ,,Dat weten we niet.’’

Infarct

De scherven zorgden in ieder geval voor weinig geluk. ,,Het glas lag verspreid over drie wegdelen van de A1 tussen Bathmen en Hengelo, we moesten dat deel afzetten om het glas op te ruimen. Het verkeer kon echter niet worden omgeleid omdat ook de wegen eromheen vastliepen.’’

Blok doelt op de problemen die ontstonden rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen op de N344, N345, N248 en N790. ,,De middagspits begon vervolgens en de berger die het glas ging opruimen, kon er niet snel bijkomen, dus toen ontstond een verkeersinfacrt.’’

Rond 17.30 uur liep het verkeer rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen vast door glas op de A1.

Glas halfvol

Rijkswaterstaat gooide er om 16.13 uur nog een olijke tweet uit: ‘Halfleeg: de rijbaan is dicht. Halfvol: verkeer gaat over de vluchtstrook’.

Rond 17.30 uur was het lachen de meeste automobilisten echter wel vergaan die in de file terecht waren gekomen of via een andere route hun weg wilden vervolgen. ,,Gelukkig is de weg zojuist weer vrijgegeven’’, meldde Blok tegen 17.45 uur.

Meer problemen

Naast Apeldoorn, Deventer en Zutphen kampten ook Harderwijk, Kampen, Raalte en met name Zwolle dinsdag met veel files tijdens avondspits.

Iets voor 19.30 uur was het fileleed geleden.

Ook rond Harderwijk, Kampen, Raalte en Zwolle liep het verkeer vast.