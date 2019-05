Chaos in Apeldoorn door twee botsingen in Apeldoorn én wegwerkzaamheden

Weinig gemor over bevrij­dings­fes­ti­val in Apeldoorn; gemeente krijgt maar één klacht over geluids­over­last

6 mei Het bevrijdingsfeestje op het Zwitsalterrein in Apeldoorn is zoals het nu lijkt rustig verlopen, de gemeente heeft tot nu toe één klacht gekregen over het geluid. Dat was tijdens een voorgaande editie en bij andere evenementen op het terrein wel anders.