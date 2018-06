Chaos op A50 tussen Apeldoorn en Arnhem na ongeval met vrachtwagens

Wat er precies is gebeurd, is nog niet helder. Volgens onbevestigde informatie is een vrachtwagen tegen de vangrail in de middenberm gereden. Hulpdiensten rukken onder meer uit met een traumahelikopter. Het ongeval gebeurde bij de afslag Apeldoorn/Zwolle van de A12 naar de A50.



De rijbaan richting Duitsland is tot 20.00 uur vanavond afgesloten, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder adviseert om te rijden via de A15, A15 en A325. In de richting van Utrecht is nog een rijbaan open.