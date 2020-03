Charelle (12) uit Apeldoorn weet het na moeilijke periode zeker: ‘Ik wil topmodel worden!’

Twee medewer­kers Gelre Ziekenhui­zen besmet met corona, ook patiënt in ziekenhuis opgenomen

15 maart Twee medewerkers van Gelre ziekenhuizen zijn positief getest op het coronavirus. ,,Een uitslag die we konden verwachten in deze tijd", constateert het ziekenhuis zelf. De medewerkers zitten in thuisisolatie. Ook is inmiddels een patiënt met het coronavirus naar Gelre ziekenhuizen overgeplaatst. Deze ligt in isolatie.