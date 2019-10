Charles Leclerc geeft vanuit zijn Ferrari interview aan Beau (16) uit Apeldoorn

,,Charles Leclerc?’’, vraagt Beau aan de racer van Ferrari, terwijl deze in zijn rode bolide in het verkeer staat te wachten. Leclerc doet daarop het raam van zijn auto open en antwoordt: ‘Yes’. Beau stelt daarna de vraag aan de nummer drie in de WK-tussenstand: ‘Wat denk je van de wedstrijd in Amerika volgende week?’ Nog voor hij weer verder kan rijden antwoordt Leclerc: ,,We hopen dat daar alles goed gaat.’’

Vervolgens rijdt Leclerc door en doet hij zijn raampje weer dicht.

Beau is samen met zijn vader Jack in Monaco. De Apeldoornse kunstschilder was vorig jaar een van de van deelnemers aan het SBS-programma Steenrijk, Straatarm. Daarin wisselden hij en zijn vriendin Betty hun leven een week met de familie van Heeswijk uit Lelystad.

Met zijn bedrijf CarSpot BeauHero legt Beau sinds zijn dertiende exclusieve auto's vast. ,,Monaco is een mooie plek om bijzondere auto's te zien’’, zegt de student marketing en communicatie. ,,Mijn vader is hier om zijn kunst te verkopen en ik doe hier ook nog een fotoshoot.’’

,,Aanvankelijk zag ik alleen de Ferrari 488 Pista Piloti staan’’, haalt Beau terug. ,,Een bijzondere auto die alleen dit jaar wordt gemaakt. Die wilde ik graag op de foto zetten. Door het raampje zag ik een bekend gezicht en ik realiseerde me dat het Charles Leclerc was. Hij reageerde heel aardig en had alle aandacht voor me. Mijn vader kon het filmpje maken.’’

Beau bezocht al verschillende grand prixwedstrijden. In Italië, Duitsland en België zag hij Formule 1-coureurs aan het werk. ,,Maar van zo dichtbij had ik ze nog niet gezien. Dit is heel bijzonder. Ik krijg op Instagram ook al aardig wat reacties.’’