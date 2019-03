Chauffeur uit Zutphen (54) omgekomen bij bedrijfsongeval in Apeldoorn

De chauffeur kwam bij Beekman laden en lossen. Hij is geen medewerker van het Apeldoornse transportbedrijf. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld, zegt politiewoordvoerder Henk Kremer. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. ,,Er zijn meerdere scenario's denkbaar’’, zegt Kremer. ,,Is hij onwel geworden voordat hij viel of was de veiligheid niet op orde? Dat moet onderzocht worden.’’