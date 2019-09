Chauffeurs buurtbus Oosterhuizen-Lieren willen ook mensenlevens kunnen redden

Kunstwerk met borsten, billen en piemels hangt vanaf maandag weer in park in Apeldoorn

11:50 Het kunstwerk Boomsieraad keert maandag terug in het Sprengenpark in Apeldoorn. Het beeld van Maria Roosen, met aan elkaar gelaste borsten, piemels en billen, werd in september 2017 uit de boom waarin het hing gestolen.