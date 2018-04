Chillen op Apeldoorns stadsstrand laat nog even op zich wachten

Met je voeten in het zand en een biertje in de hand genieten van de zon op het Apeldoornse stadsstrand op het Zwitsalterrein? Nog even geduld. Beachclub Soap is druk bezig met het neerzetten van de containers, maar de opening is iets vertraagd.