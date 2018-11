Chippendales laten hun lijven en danspasjes zien in Zwolle en Apeldoorn

Gemeente wil geen harde eis voor meer goedkope woningen in Apeldoorn

8:17 Keihard vastleggen dat er in elk Apeldoorns bouwproject goedkope woningen komen, is niet nodig. Dat vinden burgemeester en wethouders; zij verwachten dat de woningmarkt voor de juiste sturing zorgt. De PvdA is daar niet gerust op.