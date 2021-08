Chris trekt vrolijke aandacht met paspop Nicolien in Beekbergen, maar beetje verdrietig is dit verhaal ook

,,Zijn huis moest worden leeggehaald. Van de etalagepop had Nico een televisiemeubel willen maken. De tv op haar schoot tussen haar armen geklemd. Nico was een excentrieke man. Toen hij was overleden - hij was in de zeventig - werden veel spullen door zijn zus onder de andere bewoners hier verdeeld. Ik wilde me wel ontfermen over de etalagepop.”