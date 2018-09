Christelijke scholen in Ugchelen samen verder

Beide scholen vallen onder scholenkoepel PCBO (Protestant Christelijk Basis Onderwijs) Apeldoorn. Op De Bouwhof zitten momenteel 85 leerlingen, De Touwladder telt er 230. De Bouwhof telde in 2014 nog 136 leerlingen. Veel Apeldoornse basisscholen kampen met teruglopende leerlingenaantallen, omdat er minder kinderen in die leeftijd in de gemeente wonen.

De verwachting is dat het leerlingenaantal in Apeldoorn tot 2025 nog met zeven procent daalt. Bij nieuwbouw of verbouw wordt binnen de schoolbesturen gekeken of een fusie of samenwerking mogelijk is. Door krimp van het toekomstig aantal leerlingen moet 8.500 vierkante meter aan klaslokalen in het plaatselijke basisonderwijs verdwijnen. Voor de periode 2016-2019 stelde de gemeente ruim 25 miljoen euro beschikbaar voor onderwijshuisvesting. Ook de betreffende schoolbesturen dragen bij als er sprake is van (ver)nieuwbouw.

Steenbeek

In Ugchelen sloot vorig jaar openbare basisschool De Steenbeek. Het gebouw aan de Hoenderloseweg staat leeg. In het schooljaar 2019-2020 kunnen de kinderen van De Touwladder er terecht zodat de huidige school, die in 1931 is gebouwd, vernieuwd kan worden. ,,Het is voor ons ideaal'', zegt Renate van Iersel, directeur van zowel De Touwladder als De Bouwhof. ,,De leerlingen kunnen op een paar honderd meter vanaf hier naar school. Daar zijn we heel erg blij mee.''