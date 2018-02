Christen Unie Apeldoorn wil pleegzorg verlengen tot na 18e levensjaar

Aanleiding voor de vragen over pleegzorg is de evaluatie van de nieuwe Jeugdwet. Daaruit blijkt dat de verbinding tussen verschillende zorgdomeinen nog steeds een knelpunt is, waarbij dit vooral in de pleegzorg speelt. Pleegouders ontvangen een vergoeding voor het opnemen van een pleegkind, maar dit stopt na het 18e jaar. Minister Hugo de Jonge gaat kijken of de wetgeving hierover naar 21 jaar kan. 'Dit is een omkering in het belang van de jongere, en geeft aan dat de praktijk van 18 jaar vaak niet reëel is. Nu al is het voor gemeenten wel mogelijk een verlening af te spreken', schrijft de partij in vragen aan het college.