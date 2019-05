ChristenUnie Apeldoorn: college loopt weg voor klachten bewoners overlast vrachtverkeer

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over het verminderen van doorgaand vrachtverkeer tussen Kanaal Noord en de Naald. Met name bewoners van de Anklaarseweg ervaren nog altijd overlast. Nel de Vries liet deze week in de Stentor optekenen teleurgesteld te zijn in de gemeente, nu verdere maatregelen uitblijven. ,,We zitten hier soms te trillen op de stoel’’, liet ze weten. Erik Jan Aalbers van ChristenUnie: ‘Het feit dat er op dit moment geen oplossingen kunnen worden gevonden die effect sorteren, wil toch niet zeggen dat er geen probleem meer is"? De partij wil dan ook van het college weten of het vindt dat er geen probleem meer is en of het de overlast die nu nog door bewoners wordt ervaren, acceptabel vindt.