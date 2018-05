ChristenUnie Apeldoorn wil 'plan B' voor het geval dat PlusOV weer in de fout gaat

PlusOV regelt in zeven gemeenten in de Stedendriehoek en Hattem en Heerde, het leerlingenvervoer en het dagbestedingsvervoer.

Bij de start van het huidige schooljaar ging er veel mis bij de vervoerscentrale. Tientallen leerlingen werden niet opgehaald of kwamen te laat, en ook het vervoer voor mensen die naar de dagbesteding gaan, verliep slecht. In de afgelopen maanden is veel onderzoek gedaan naar de problemen, zijn extra mensen ingezet en is de directie van de centrale vervangen.

De Apeldoornse partij vraagt het college van burgemeester en wethouders om een reserveplan voor te bereiden. De vraag komt voort uit een petitie die vier maanden geleden werd ingediend. 240 gebruikers vroegen de gemeente de ritplanning door de vervoerders te laten maken. 'De indieners van de petitie staan ook na vier maanden nog onverminderd achter de inhoud van de petitie', schrijft Hanna Riezebos als raadslid van de ChristenUnie.

Zorgen

Volgens de partij is er een breed gedeelde zorg bij alle partijen over de start van het nieuwe schooljaar, over vijftien weken. Uit gesprekken met chauffeurs en ouders weet de partij dat nog niet alle ritplanningen voor chauffeurs betrouwbaar zijn. De oorzaak hiervoor is dat PlusOV met twee verschillende ICTsystemen werkt, die nog niet goed op elkaar aansluiten.