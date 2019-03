ChristenUnie: geen paniekvoetbal spelen met zorg in Apeldoorn

Apeldoorn ziet zich geconfronteerd met oplopende (miljoenen)tekorten in de jeugdzorg. Afgelopen weekeinde bleek dat de gemeente door een andere verdeling van rijksgelden er bovendien op de WMO 26 tot 32 miljoen euro op inschiet. ,,Er is absoluut reden tot zorg’’, zeggen de ChristenUnie-raadsleden Ben Bloem en Hanna Riezebos. Als ‘het stemhokje nadert’ is de verleiding om iets te roepen in plaats van eerst tot tien te tellen echter erg groot, constateren ze, en is het ‘dan ook niet verbazingwekkend dat partijen zich laten verleiden tot paniekvoetbal’.

Bewust gekozen

Ze vinden dat het CDA dat wel doet door aan te dringen op minder aanbieders van jeugdzorg, zoals eerder de Adviesraad WMO in 2017 ook al deed, toen de gemeente 370 partijen had gecontracteerd. ,,Dit wat ons betreft veel te kort door de bocht’’, stellen ze. ,,Ja, er zijn veel aanbieders, maar daar is destijds bewust voor gekozen. Oók door het CDA. En als het ‘verdienmodel voor marktpartijen’ de oorzaak is van dit uit de hand lopen, is het maar zeer de vraag wat je bereikt door het aantal aanbieders te reduceren. Het kan best zijn dat minder aanbieders goedkoop is, maar het kan ook zo maar eens duurkoop blijken te zijn. Minder aanbieders betekent namelijk per definitie meer grote aanbieders, waarbij veelal sprake is van hogere overheadkosten en meer afstand van de hulpvrager. Het is juist die kleine aanbieder die qua bedrijfsvoering het efficiëntst werkt en kwalitatief goede zorg levert.’’