ChristenUnie hoopt op overheidsgeld voor regionaal uitstapprogramma prostitués

In de regio Apeldoorn is in 2016 een pilot gestart voor prostituees vanaf 24 jaar, die zelf uit de seksbranche willen stappen. De pilot werpt zijn vruchten af, sinds de start hebben twintig vrouwen de prostitutie verlaten met behulp van het programma. Voor jongeren die in de jeugdprostitutie terecht zijn gekomen is er een ander programma. Het college van b en w liet eind vorig jaar weten jaarlijks 30.000 euro uit te willen trekken voor het uitstapprogramma.

Rijksgeld

De ChristenUnie wijst het college erop dat staatssecretaris Herberts onlangs bekend maakte dat gemeenten tot 1 juli een beroep kunnen doen op extra rijksgelden voor deze programma's. De partij vraagt zich dan ook af of het college in Apeldoorn daarmee bekend is en of ze een beroep erop gaat doen. Ook wil de partij weten hoe het geld dan wordt ingezet.

Volgens de Apeldoornse partij gaat het Rijk de huidige regeling evalueren, waarmee naar voren moet komen welke groepen moeilijk bereikbaar zijn of onvoldoende in beeld zijn bij de hulpverleningsinstanties. Zij wil dan ook graag weten of Apeldoorn deel uitmaakt van de evaluatie en of hier wel bekend is welke groepen moeilijk in beeld komen.

Motie