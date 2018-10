ChristenUnie wil financiële gevolgen voor Apeldoorn weten door tekort bij brandweerorganisatie

Crash op wielerbaan Apeldoorn is voor Amerikaan­se baancommis­sa­ris ‘een groot zwart gat’

13:38 De schrik zat er goed in op 2 maart van dit jaar toen een baanwielrenster hard tegen de Amerikaanse baancommissaris Andy McCord botste op de baan van het Apeldoornse Omnisport. Het was de derde dag van het WK in Nederland. De renster brak een sleutelbeen, McCord liep hersenletsel op. Nu, zeven maanden later is hij hersteld. ,,Ik kan me vanaf het ongeluk niets meer herinneren. Ik heb een video van de crash, maar heb nog niet de behoefte om te kijken.’’