ChristenUnie wil herinrichting van Marktplein in Apeldoorn opnieuw beoordelen vanwege fors tekort

De bedoeling van de grootse herinrichting is het plein mooier en sfeervoller te maken. Het moet meer dan nu een aantrekkelijk en levendig hart van de stad zijn. In het ontwerp is onder meer een grote houten markthal getekend. In juni is in het stadhuis duidelijk geworden dat het project niet goed is begroot. Het dreigde meer dan twee keer zo duur uit te pakken als de 2,3 miljoen euro die ervoor is uitgetrokken. Inmiddels is door aanpassingen in het ontwerp de overschrijding teruggebracht naar 1,8 miljoen euro. Mogelijk kan die nog verder dalen.