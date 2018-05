ChristenUnie wil meer weten over vergunning voor broodjeszaak aan Griftstraat

Erik Jan Aalbers, raadslid van ChristenUnie, heeft de schriftelijke vragen over de kwestie ingediend. De eigenaar van het pand vroeg bij de gemeente een omgevingsvergunning aan om op de begane grond een broodjeszaak te mogen runnen. Op 19 september kwam die aanvraag binnen bij de gemeente Apeldoorn. Op 29 januari deed de gemeente een briefje op de post dat de vergunning was verleend. Dat moest wel, want de gemeente had de 'beslistermijn' laten verstrijken. De vergunning werd daardoor, zoals dat heet, 'van rechtswege' verleend.

Andere vragen die Aalbers bij het college van burgemeester en wethouders heeft neergelegd: 'In welke mate is het college hier alert op? Wat doet het college er aan om aanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen? Is dit iets wat het college ‘overkomt’? Of is men zich ervan bewust dat een aanvraag niet in behandeling is genomen? Wordt er, vanwege tijdsdruk, ook bewust gekozen om de éne aanvraag wel op tijd te behandelen ten koste van de tijdige behandeling van andere aanvraag? Is het college bij aanvragen die gevoelig (kunnen) liggen extra alert? Is er een categorie aanvragen waarvan het college kan garanderen dat die categorie nooit van rechtswege verleend zullen worden?'