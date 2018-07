ChristenUnie wil verbod op voeren wilde zwijnen in Apeldoorn

Ook nu is het al verboden om wilde zwijnen te voeren, dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Maar volgens de Apeldoornse partij is het handiger om dit via de apv te regelen, waardoor de aanpak makkelijker wordt. ,,Een bonnetje schrijven is veel praktischer dan dat je via de Wet Natuurbescherming gaat handhaven. Dan moet je iemand als verdachte aanwijzen, verhoren. Een bon schrijven is wat dat betreft veel praktischer'', stelt Peter Kranenburg van de ChristenUnie tijdens de gemeenteraad. Ook andere partijen zien wel iets in het voorstel van de partij.