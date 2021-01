Ciaran en Julian gaan de bomen in om het Klimbos in Apeldoorn van nieuwe uitdagingen te voorzien

De afdrukken in de bomen laten zien dat tot kort geleden nog een platform op die plek hing. ,,Dit hebben we verplaatst’’, legt directeur Ciaran Barsema uit. ,,De bomen die we gebruiken, groeien uiteraard. Niet alleen in hoogte, maar ook in de breedte. Daarom is het nodig om de platformen die onderdeel zijn van de klimroutes regelmatig te verplaatsen. Zo’n plekje in de boom is niet erg. We halen ze juist weg, zodat de boom er geen echte last of schade van krijgt.’’