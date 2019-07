Circulus-Berkel gaat oranje container in Apeldoorn vaker controleren

Zorgen over plan voor zonnepark bij Loenen

30 juli Een plan voor een zonnepark in Loenen zorgt voor bezorgdheid in de buurt. Het bedrijf dat zonnepanelen in een veld wil zetten, stelt dat het om nog maar een voorzichtig idee gaat. Maar dat het zeker een serieus voornemen is, blijkt uit een brief die is verspreid.