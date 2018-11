City Club in Apeldoorn na schietpartij weer open, wel extra maatregelen

Meer beveiligers, dubbel fouilleren en camera’s die op straat worden gericht; die extra maatregelen neemt eigenaar Besir ‘Baba’, voordat hij vanavond de deuren van zijn City Club aan het Caterplein in Apeldoorn opent. Het café is op woensdag altijd gesloten. Dus dat het café gisteren niet open ging, was gebruikelijk. Donderdag is de eerste van de drie dagen in de week dat het café open is.