City Supermarkt opent deuren in Apeldoorn

Pandeigenaar Diederik Mulder ten Kate is blij met de ontwikkeling. Meltem Plaza trok in het pand nadat eerder biologische super GooodyFooods failliet was gegaan. Aanvankelijk voorzag de Turkse super in een behoefte, zegt Mulder ten Kate. De eigenaar had ook winkels in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. ,,Nadat hij nog een vestiging in Utrecht opende verslapte de aandacht voor ‘Apeldoorn’ en zag je dat het lastig is om zo'n supermarkt op afstand te runnen’’, zegt hij.