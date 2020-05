COA huurt vakantiehuisjes voor asielzoekers in Beekbergen, Eerbeek, Hoenderloo en Putten

Hemelvaart 2020 LIVE | Bootlief­heb­bers in de file voor het water in Ermelo en auto's bij Heerder­strand geweigerd

13:16 Het terras mag je nog niet op, pretparken zijn dicht en losgaan op een festival behoort voorlopig ook niet tot de mogelijkheden. Hemelvaartsdag in coronatijd is een bijzondere gewaarwording. Hoe gaan we daar vandaag in Oost-Nederland mee om? En wat doen we vooral wél? Volg het hier in ons liveblog.