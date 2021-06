Coalitie zet verscheurd D66 eruit in Apeldoorn

Jeroen zijn Kampioen Gerrit weet dat het bloed, zweet en tranen kost om de mooiste tribune van Gelderland te laten stralen

10 juni Dat clubarchivaris Gerrit Kerssen trots is op de monumentale tribune van AGOVV is niet verwonderlijk. Zijn vader was al supporter van de voetbalclub in Apeldoorn. En het leven van Kerssen is vervlochten met de Blauwen. Maar Gerrit is absoluut niet de enige die de schoonheid van het houten bouwwerk ziet. Facebookpagina Nederlandse Velden riep tribune uit tot mooiste van Gelderland.