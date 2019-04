COC: nieuw regenboogstatement nodig in Gelderland

Gelderland is regenboogprovincie sinds 2016. Meermalen ging de regenboogvlag op het Provinciehuis in top, bijvoorbeeld nadat de omstreden Nashville-verklaring was verschenen. Voor LHBTI-ers zijn zulke signalen van groot belang, stelt het COC. Die afkorting staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie.