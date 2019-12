Coca Cola Kersttruck komt naar Apeldoorn en Rijssen

KaartDe Coca-Cola kersttruck toert de komende weken door Nederland en op maandag 16 december stopt de kleurrijke vrachtwagen in Rijssen en zondag 22 december kun je 'm bewonderen in Apeldoorn. Waar de vrachtwagen precies te zien zijn in de steden is nog niet bekend gemaakt. Op het lijstje staan ook Amsterdam, Maastricht, Den Bosch, Enschede en Roermond.

Dit jaar brengt Coca Cola een belangrijke boodschap mee, namelijk om verschillen opzij te zetten en samen aan tafel te gaan om dit bijzondere moment van verbondenheid te delen. Coca-Cola zet deze boodschap kracht bij door het Rode Kruis te steunen.

Bezoekers van de kersttruck kunnen kerstsokken of cadeaupapier meenemen in ruil voor een donatie aan het Rode Kruis. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van heerlijke hapjes gemaakt door vrijwilligers van de Welcome app.

Vooroordelen loslaten

Dit jaar staat de kerstcampagne van Coca-Cola in het teken van ‘What we share is stronger’. Wat ons verbindt is sterker dan wat ons verdeelt. Met deze kerstcampagne nodigt Coca-Cola mensen van over de hele wereld uit om het goede in anderen te zien, verschillen opzij te zetten, vooroordelen los te laten en je te richten op de gelijkenissen.