CODA Apeldoorn blijft ondanks coronamaatregelen wél open: ‘CODA is meer dan een museum’

Nog dit jaar een warmtepomp? Stapje voor stapje is beter, leggen ze uit bij Energie­punt in Apeldoorn

11:00 Nee, u hoeft niet per se over een halfjaar een warmtepomp op zolder te hebben. Wie bang is om in het Energiepunt in Apeldoorn het duurzaamheidsmes op de keel te krijgen, kan gerust zijn. Een bezoekje kan juist geruststellen: het verduurzamen van een woning zit niet altijd meteen in grote bedragen en grote apparaten.