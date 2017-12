CODA Apeldoorn krijgt nieuwe entree

De hoofdvestiging van CODA in Apeldoorn krijgt een nieuwe entree. Die moet het museumdeel en de bibliotheek meer tot één geheel maken. Later komt ook het naastgelegen Huis voor Schoone Kunsten aan de beurt.

Voor de verbouwing van de entree van CODA en het Huis voor Schoone Kunsten samen wil de gemeente Apeldoorn maximaal 1,5 miljoen euro uittrekken. CODA is als eerste aan de beurt. En dat complex is er ook wel aan toe, concluderen burgemeester en wethouders met hun ambtenaren.

Loopbrug

Hoewel bibliotheek en museum één organisatie vormen, zijn ze bouwkundig nog twee behoorlijk gescheiden werelden. De verbinding tussen de twee panden - via een loopbrug - is nog 'ondermaats', concludeert de gemeente. Dat zou onder meer het dubbelbezoek afremmen. De hoop was dat bibliotheekbezoekers makkelijk ook even naar het archief of museum lopen, of omgekeerd. In de praktijk valt dat dus tegen.

Knelpunten

Een nieuwe entree moet die knelpunten verhelpen en meteen zorgen voor een betere, duidelijkere toegang tot de publieksvoorzieningen. Vooral de ingang van het museum is nu behoorlijk onopvallend.

De nieuwe entree komt tussen de twee panden in, aan de Vosselmanstraat, en wordt een compleet gebouw op zich. De bedoeling is dat er een ontvangstruimte in wordt opgenomen, een grand café, toiletten en een CODA-winkel. Op de bewuste plek is nu de genoemde loopbrug tussen bibliotheek en museum.

Terras

De wens is om ook een terras te realiseren aan de zuidzijde van het complex (de Vosselmanstraat). Het project is nog in een pril stadium. Het programma van eisen ligt vast, nu begint de ontwerpfase.

De beide architecten van de respectievelijke gebouwen worden bij het vervolg betrokken. Het Huis voor Schoone Kunsten, dat dus later volgt, is het onderkomen van Gigant, markant in cultuur.