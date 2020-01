CODA Museum in Apeldoorn trekt twee keer zoveel bezoekers

CODA Museum heeft met 148.500 bezoekers in 2019 een absoluut topjaar achter de rug. Het betekende een verdubbeling ten opzichte van 2018. Ook in de bibliotheek en het archief kwamen aanmerkelijk meer mensen over de vloer.

De cijfers hebben veel te maken met de nieuwe entree van het gebouw aan de Vosselmanstraat, zegt directeur Carin Reinders. Er waren ruim 111.000 extra bibliotheekbezoeken. De tentoonstelling CODA Paper Art 2019 was goed voor een verdubbeling van het aantal museumbezoekers ten opzichte van 2018. CODA Archief ontving in afgelopen jaar 550 fysieke bezoekers meer dan in 2018.

Beter vinden

,,Wat wij hoopten en verwachtten is bewerkelijkheid’’, zegt directeur Carin Reinders: ,, De nieuwe ingang zorgt er niet alleen voor dat bezoekers de weg beter weten te vinden, maar resulteert ook in een stijging van het totaal aantal bezoekers, zowel voor bibliotheek als museum en archief.”

CODA Bibliotheek verwelkomde in 2018 ruim 570.000 bezoekers. In 2019 waren dat er 682.500. CODA Archief ging van 3900 bezoekers in 2018 naar 4450 bezoekers . Ook online nam het aantal bezoeken behoorlijk toe: van ruim 520.000 in 2018 naar 609.000 in afgelopen jaar.

Maakplaats

,,In 2020 bouwen we verder aan CODA om die stijgende lijn vast te houden’’, aldus Reinders. ,,Daarbij zetten we in op alle functionaliteiten van CODA. Het gaat dan om een brede en gevarieerde programmering, educatie, inclusie en innovatie.’’ Dit jaar opent CODA Experience Lab. ,,Een maakplaats en showroom die kunst, vormgeving, innovatie en ambacht samenbrengt.’’