Coffeeshops in Apeldoorn zijn hun positie niet meer zeker

Monobob­sleeër Karlien Sleper uit Vaassen ziet al het harde werken beloond en huilt van geluk: Spelen in Peking binnen bereik

Karlien Sleper is zó gelukkig: de Olympische Winterspelen kunnen haar amper ontgaan. De 28-jarige monobobsleeër uit Vaassen voldeed afgelopen week aan de eis van het NOC*NSF met de tiende plek tijdens de wereldbeker in Innsbruck. Tranen vloeiden. Want de weg naar Peking was bepaald niet zonder obstakels.

25 november