Collectief Zonnepark Ecofactorij in de plus dankzij vele zonuren deze zomer

Zonnepark Ecofactorij, een Apeldoorns project waarin particulieren kunnen investeren, maakt tot nu toe een succesvol jaar door. Nadat de opbrengst vorig jaar iets achterbleef, zorgen de vele zonuren in 2018 voor een duidelijke plus.

Lokale energiecorporatie deA beheert het park, dat op bedrijfsdaken is aangelegd. Particulieren en bedrijven kunnen er in investeren via leningen. Ze krijgen dat geld verspreid over vijftien jaar terugbetaald, daarnaast delen ze tijdens die looptijd mee in de opbrengst van de panelen.



Plus

In 2017, het eerste jaar, wekte het park op bedrijventerrein Ecofactorij minder op dan geraamd. De opbrengst was 497.000 kilowattuur op; 49.000 minder dan begroot. Diezelfde hoeveelheid stroom loopt het zonnepark in 2018 juist voor op de ramingen. Uiteraard is nog niet te zeggen of die plus overeind blijft. De afrekening voor de deelnemers volgt altijd over een heel kalenderjaar.

Buitengewoon

DeA is in elk geval ingenomen met de ‘zeer goede’ eerste zeven maanden van dit jaar. Met name in februari, mei en juli was er ‘buitengewoon veel’ instraling, zoals de vakterm luidt. Januari, maart en april waren ‘vrijwel gemiddelde maanden’.