Collegevoorstel wekt woede Apeldoornse dorps- en wijkraden: ‘Dit voelt als een mes in onze rug’

Update Straat in Apeldoorn afgesloten na gaslek

15:00 Een gasleiding is donderdag rond het middaguur geraakt tijdens het aanleggen van een houten balk in de voortuin van de woning. Dit gebeurde aan de Warenargaarde in Apeldoorn. De straat is daardoor volledig afgesloten en de brandweer is aanwezig om het lek te dichten.