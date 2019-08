Columbia en CSV Apeldoorn in finale om Apeldoorn Cup

UPDATE & VIDEO Grote brand Leger des Heils in Beekbergen: vermiste personen zijn terecht

9:06 De personen die bij de brand in het pand van Leger des Heils in Beekbergen vermist waren, zijn allen terecht. Dat zegt woordvoerder Menno de Boer van Leger des Heils. De brandweer zocht lange tijd naar twee tot vijf vermisten, die na de brand niet werden gesignaleerd. Over de oorzaak van de brand is nog nies bekend, politie en brandweer doen daar onderzoek naar.