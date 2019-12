Columbia uit Apeldoorn schorst voetballer die speler van Warnsveldse Boys racistisch bejegende

Teuge als de kraamkamer van het elektrisch vliegen

In 2030 of later op weg naar pak 'm beet Londen, in een stil en schoon vliegtuig? Sta er tegen die tijd dan maar eens bij stil waar de basis van die revolutie in de luchtvaart eigenlijk ligt. Dat zou zomaar Teuge kunnen zijn. Daar wordt sinds begin dit jaar keihard gewerkt aan het nieuwe, duurzame en elektrisch vliegen.