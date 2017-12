Comité Passend AZC Apeldoorn boos over flyerverbod

Agent gaat undercover en pakt in Apeldoorn dief van oude Gazelle

8:14 Het is een ouwetje. Maar zoals het gaat met eerste liefdes: die verlies je nooit uit het hart. Dus toen Nieke Baake (22) zaterdagnacht terugkwam op het station in Goor en tot haar woede merkte dat haar fiets was gestolen, nam ze zich heilig voor haar acht jaar oude Gazelle terug te vinden.